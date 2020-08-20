В Германии владельцев собак обяжут гулять с ними минимум два раза в день

Власти Германии подготовили закон, обязывающий владельцев собак ответственнее относиться к своим питомцам. Законопроект предполагает, например, обязательный выгул собаки минимум два раза в день, сообщает Би-би-си.

«Питомцы — это не мягкие игрушки, их потребности необходимо учитывать», — заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер. По ее словам, положения законопроекта основаны на мнении экспертов.

Помимо двух обязательных прогулок в день длительностью минимум час, закон запрещает долго держать собаку на цепи, надолго оставлять ее одну дома или брать с собой в поездки длительнее четырех с половиной часов. Заводчикам собак нельзя будет заботиться более чем за тремя пометами щенков одновременно, при этом с ними надо проводить по четыре часа в день минимум. Строгие ограничения наложат на появление питомцев с купированными хвостами и ушами на собачьих шоу.