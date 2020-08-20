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Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову отказали в УДО

Семён Гудошников
Сегодня в 12:25

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отказал фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил в телеграме глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

В отчете из колонии, где содержится Жуков, его охарактеризовали «посредственно». «Мерам дисциплинарного воздействия не подвергался, администрацией учреждения не поощрялся», — сказано в нем.

Также в характеристике отмечено, что 30 декабря 2019 года Жукова поставили на профилактический учет «как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов».

В исправительном учреждении выступили против условно-досрочного освобождения Жукова. Прокурор, опираясь на его характеристику, также был против УДО.

В сентябре 2019 года Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима за то, что он дернул росгвардейца за шлем на московской акции 27 июля. По версии обвинения, своим действием Жуков причинил силовику физическую боль. В октябре Мосгорсуд отказался смягчить ему приговор.

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