В Уругвае установят первый в мире мемориал жертвам COVID-19

Огромный монумент по задумке архитекторов должен символизировать надежду во времена неопределенности, а называется он просто «Мировой мемориал пандемии». Сооружение будет служить местом размышлений для его посетителей (одновременно их может быть до 300 человек).

Архитектурное бюро Gómez Platero установит в Уругвае первый в мире мемориал жертвам COVID-19. Проект мемориала опубликован на сайте ArchDaily.

Сейчас бюро и власти Уругвая выбирают для мемориала подходящее место на берегу океана. Саму конструкцию предлагается собрать заранее, чтобы при ее установке минимально повлиять на окружающую среду в этом месте. А в отверстие в центре платформы можно будет наблюдать за океаном.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже более 22,2 млн человек, 783 тыс. из них умерли.

Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,5 млн случаев, на втором месте Бразилия (3,4 млн), а на третьем — Индия (2,7 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.