«Последняя капля»: посмотрите первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюррем

Студия A24 выпустила первый трейлер нового фильма Софии Копполы «Последняя капля» («On the Rocks»). Картина выйдет в октябре в кинотеатрах и на платформе Apple TV+.
«Последняя капля» расскажет о девушке, которая подозревает мужа в измене и обращается к отцу за советом. Вместе они начинают следить за мужчиной, параллельно разбираясь в отношениях друг с другом.
Главные роли сыграли Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха», «Офис») и Билл Мюррей («День сурка», «Трудности перевода»). К ним также присоединился Марлон Уэйанс («Очень страшное кино», «Реквием по мечте»). Коппола выступила и сценаристом, и режиссером.