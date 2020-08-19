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«Последняя капля»: посмотрите первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюррем

Анастасия Цой
Сегодня в 20:45

Студия A24 выпустила первый трейлер нового фильма Софии Копполы «Последняя капля» («On the Rocks»). Картина выйдет в октябре в кинотеатрах и на платформе Apple TV+.

«Последняя капля» расскажет о девушке, которая подозревает мужа в измене и обращается к отцу за советом. Вместе они начинают следить за мужчиной, параллельно разбираясь в отношениях друг с другом.

Главные роли сыграли Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха», «Офис») и Билл Мюррей («День сурка», «Трудности перевода»). К ним также присоединился Марлон Уэйанс («Очень страшное кино», «Реквием по мечте»). Коппола выступила и сценаристом, и режиссером.

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