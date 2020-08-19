«Последняя капля»: посмотрите первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюррем

Студия A24 выпустила первый трейлер нового фильма Софии Копполы «Последняя капля» («On the Rocks»). Картина выйдет в октябре в кинотеатрах и на платформе Apple TV+.

«Последняя капля» расскажет о девушке, которая подозревает мужа в измене и обращается к отцу за советом. Вместе они начинают следить за мужчиной, параллельно разбираясь в отношениях друг с другом.