«Много лет мы пытаемся спасти Землю от разрушения»: вышел финальный трейлер «Вратаря Галактики»

Вышел финальный трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». Картина выйдет в прокат через неделю, 27 августа.

«2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои», — говорится в описании к трейлеру на ютьюбе.

Главный герой открывает в себе способность телепортироваться и соглашается играть в космобол в обмен на лечение для тяжелобольной матери. А еще ему предстоит спасти планету.