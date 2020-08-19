«Много лет мы пытаемся спасти Землю от разрушения»: вышел финальный трейлер «Вратаря Галактики»

Вышел финальный трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». Картина выйдет в прокат через неделю, 27 августа.
«2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои», — говорится в описании к трейлеру на ютьюбе.
Главный герой открывает в себе способность телепортироваться и соглашается играть в космобол в обмен на лечение для тяжелобольной матери. А еще ему предстоит спасти планету.
Съемки «Вратаря Галактики» начались в 2017 году, а его бюджет превысил миллиард рублей. Фильм планировали выпустить в 2019 году, но затем премьеру перенесли на год.
Главные роли исполнили Евгений Романцов («Ню»), Мария Лисовая («Гости») и Виктория Агалакова («Великая»), а режиссером выступил Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Август. Восьмого»).