Пэрис Хилтон стала художницей. Она продаст одну из своих картин на благотворительном аукционе

По словам Хилтон, она рисует всю жизнь. Одна из ее картин под названием «Я мечтаю о Париже» сейчас выставлена в галерее Corey Helford Gallery в Лос-Анджелесе. Позднее работа будет продана на аукционе, средства от продажи полотна пойдут в благотворительный фонд помощи детям Starlight.

Светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон стала художницей. Об этом она сообщила в интервью Forbes .

«Моя картина «Я мечтаю о Париже» представляет те мечты и цели, которые были у меня, когда я была молода. Это почти доска настроения (moodboard) из всего, что я хотела иметь или на кого хотела быть похожей», — рассказала художница.

Как отмечает Хилтон, она любила искусство всегда и в каждом своем доме обустраивала мастерскую. Среди любимых художников Хилтон называет Энди Уорхола, Джеффа Кунса, Дэмиена Херста, Kaws, Такаши Мураками, Ай Вэйвэй, Оливию Стил и Сальвадора Дали.

Дед Пэрис Хилтон, владелец сети отелей Hilton и филантроп Баррон Хилтон умер прошлой осенью в возрасте 91 года.