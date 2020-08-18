Организатор тренингов «Бизнес-молодость» объявил о закрытии проекта

Сооснователь тренингов для предпринимателей «Бизнес-молодость» Петр Осипов заявил о закрытии проекта. Он написал в инстаграме, что «компании больше не будет» и он готов рассказать «всю историю с самого начала», если так захотят подписчики.

На сайте «Бизнес-молодости» говорится не о закрытии, а о ребрендинге, связанном с «глубинными изменениями стратегии компании и формированием новой продуктовой линейки». Все обязательства перед клиентами представители проекта обещают выполнить, а все заявленные на осень программы провести в указанные сроки.

«В дальнейшем мы также будем проводить программы по личностному развитию и бизнес-тренинги. Часть программ перейдет в онлайн и станет доступна из любой точки мира, другие будут проходить только вживую», — говорится на сайте компании.

В октябре 2019 года Осипов уже объявлял о закрытии проекта. Тогда он говорил, что планирует заняться проектом «Метаморфозы», а второй основатель компании Михаил Дашкиев займется онлайн-курсами.

Как отмечает vc.ru, у «Бизнес-молодости» сложилась скандальная репутация — многие отечественные стартаперы называли их сектой». Сам Осипов заявлял, что ничего против такой репутации не имеет.