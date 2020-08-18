Wizz Air перенесла начало полетов из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию

Лоукостер Wizz Air отложил старт полетов из Петербурга на Мальту, в Зальцбург, Осло, Копенгаген и Стокгольм на октябрь–декабрь. Изначально их обещали начать 18–19 сентября. Как пишет «Фонтанка», петербуржцы стали получать сообщения от авиакомпании об отмене сентябрьских рейсов.

Сейчас на сайте Wizz Air можно забронировать билет на Мальту с 15 октября, в Зальцбург и Копенгаген — с 16-го, в Осло и Стокгольм — с 15 декабря. Билеты в Лондон пока можно купить и на август, в Будапешт — на сентябрь, в Софию, Бухарест и Вильнюс — на вторую половину сентября.

«Фонтанка» отмечает, что судьба этих рейсов зависит от того, сможет ли Россия договориться с другими странами о взаимном открытии регулярного авиасообщения.

В сентябре прошлого года заявки на полеты из петербургского Пулково подали три европейских лоукостера — ирландский Ryanair, британский EasyJet и венгерский Wizz Air. Ryanair, к примеру, собирается летать в Петербург из Италии в зимнем сезоне-2020/2021.