перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Районный центр «Эльбрус» в Москве открылся арт-проектом студентов НИУ ВШЭ 18:17
Директора музея в Беларуси нашли мертвым. Ранее он отказался подписать протокол избиркома Обновлено в 18:16
Владимир Путин выразил главе Евросовета озабоченность из‑за попыток давления на власти Беларуси 17:52
Доверие может быть самым важным фактором для преодоления депрессии 17:42
Artem Beliaikin/Unsplash День города в Москве отметят без масштабных гуляний
День города в Москве отметят без масштабных гуляний 17:34
Вышел трейлер фильма «Черный дрозд», в котором Сьюзен Сарандон играет смертельно больную женщину 17:11
Трое потерпевших по делу Ефремова подали к актеру иск на 1 рубль 17:01
Блогер собрал пистолет, надевающий маски на лица людей 16:56
Японская гостиница предлагает постояльцам пожить с котом. И даже оставить питомца себе! 16:31
Из «Википедии» намеренно удаляют информацию об актерах дубляжа. Об этом рассказал голос Тора 16:30
TJDarmstadt/Wikipedia Wizz Air перенесла начало полетов из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию
Wizz Air перенесла начало полетов из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию 16:19
Роуз Макгоуэн обвинила режиссера ленты «Париж, я люблю тебя» Александра Пэйна в развратных действиях 16:12
В Британии к 2024 году могут запустить аэротакси с электродвигателем 16:01
Млечный Путь может скрывать десятки тысяч обитаемых планет 15:41
Трех продюсеров «Шоу Эллен ДеДженерес» уволили после обвинений в расизме и домогательствах 15:06
Число москвичей, недовольных Собяниным, удвоилось за год 15:05
apologiaprotest/Twitter Суд в Перми приговорил к двум годам колонии фигуранта дела о чучеле Путина
Суд в Перми приговорил к двум годам колонии фигуранта дела о чучеле Путина 14:57
Сотни иностранных студентов не могут продолжить обучение в России из‑за закрытых границ 14:07
СМИ: Ким Чен Ын объявил собак вне закона в КНДР. Некоторых животных отдают на убой 13:56
Канье Уэст хочет создать христианский TikTok 13:44
Отключить рекламу

В Британии к 2024 году могут запустить аэротакси с электродвигателем

Илья Голубев
Сегодня в 16:01

Британский стартап Vertical Aerospace планирует завершить сертификацию своего аэротакси eVTOL с электродвигателем к 2024 году и тогда же выйти на рынок, сообщает издание FlightGlobal.

«Мы неплохо продвигаемся с разработкой летательного аппарата и планируем опубликовать его дизайн в августе, а запустить производство прототипа к концу года», — рассказал глава компании Майкл Цервенка.

Цервенка утверждает, что для первого полета готовящегося прототипа им понадобится еще 30 млн фунтов стерлингов инвестиций (почти 3 млрд рублей). Для выхода на рынок в 2024 году необходимо еще 80 млн (7,7 млрд рублей), но эти деньги руководство компании собирается привлечь после испытаний, в успехе которых они уверены.

Vertical Aerospace работал над доступным и простым в управлении аэротакси с 2016 года и в 2019-м представил модель Seraph, способную поднять в воздух пассажиров и груз весом до 250 килограмм и развить скорость до 80 километров в час.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
драматический
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
фантастика
Лобстер
Необычная антиутопия про любовь в мире будущего
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить