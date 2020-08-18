В Британии к 2024 году могут запустить аэротакси с электродвигателем

Британский стартап Vertical Aerospace планирует завершить сертификацию своего аэротакси eVTOL с электродвигателем к 2024 году и тогда же выйти на рынок, сообщает издание FlightGlobal.

«Мы неплохо продвигаемся с разработкой летательного аппарата и планируем опубликовать его дизайн в августе, а запустить производство прототипа к концу года», — рассказал глава компании Майкл Цервенка.

Цервенка утверждает, что для первого полета готовящегося прототипа им понадобится еще 30 млн фунтов стерлингов инвестиций (почти 3 млрд рублей). Для выхода на рынок в 2024 году необходимо еще 80 млн (7,7 млрд рублей), но эти деньги руководство компании собирается привлечь после испытаний, в успехе которых они уверены.