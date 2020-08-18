СМИ: Ким Чен Ын объявил собак вне закона в КНДР. Некоторых животных отдают на убой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал гражданам отдавать собак, которые теперь объявлены вне закона. Животных забирают насильно и, возможно, отдают на убой, пишет The Daily Mail.

Еще в июле северокорейский лидер заявил, что владение собаками в стране запрещено законом. Он также назвал питомцев символом капиталистического строя и «испорченной буржуазной идеологии».

Теперь власти забирают собак и усыпляют их. Некоторых домашних животных отдают на убой, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в стране, — например, в рестораны, где посетители едят собачье мясо. Также собак помещают в государственные зоопарки.

«Власти заставляют домохозяйства, в которых есть собаки, отдавать питомцев — или насильно конфискуют их и убивают», — рассказал источник из КНДР южнокорейской газете «Чосон ильбо».

Как пишет издание, владельцы собак «проклинают Ким Чен Ына за его спиной», но ничего не могут сделать.

Запрет держать собак — это неожиданность для многих жителей Пхеньяна, которые начали заводить питомцев после того, как в стране прошел Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в 1989 году.

По информации ООН, около 60% населения КНДР испытывает нехватку продовольствия — в том числе из‑за международных санкций. В то же время собачье мясо остается востребованной едой среди жителей страны.