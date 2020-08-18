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СМИ: Ким Чен Ын объявил собак вне закона в КНДР. Некоторых животных отдают на убой

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:56

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал гражданам отдавать собак, которые теперь объявлены вне закона. Животных забирают насильно и, возможно, отдают на убой, пишет The Daily Mail.

Еще в июле северокорейский лидер заявил, что владение собаками в стране запрещено законом. Он также назвал питомцев символом капиталистического строя и «испорченной буржуазной идеологии».

Теперь власти забирают собак и усыпляют их. Некоторых домашних животных отдают на убой, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в стране, — например, в рестораны, где посетители едят собачье мясо. Также собак помещают в государственные зоопарки.

«Власти заставляют домохозяйства, в которых есть собаки, отдавать питомцев — или насильно конфискуют их и убивают», — рассказал источник из КНДР южнокорейской газете «Чосон ильбо».

Как пишет издание, владельцы собак «проклинают Ким Чен Ына за его спиной», но ничего не могут сделать.

Запрет держать собак — это неожиданность для многих жителей Пхеньяна, которые начали заводить питомцев после того, как в стране прошел Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в 1989 году.

По информации ООН, около 60% населения КНДР испытывает нехватку продовольствия — в том числе из‑за международных санкций. В то же время собачье мясо остается востребованной едой среди жителей страны.

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