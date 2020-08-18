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Финал сериала «Сверхъестественное» покажут 19 ноября

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:54

Сериал «Сверхъестественное», в котором уже насчитывается 15 сезонов, закончится осенью. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на телеканал The CW.

Последний, пятнадцатый сезон шоу начали показывать еще в октябре 2019 года, но в марте 2020 года его показ пришлось прервать, так как последние серии не успели доснять из‑за пандемии коронавируса. Оставшиеся семь эпизодов начнут показывать 8 октября, а финальную серию выпустят 19 ноября.

Перед последней серией на канале также выйдет документальный фильм о создании «Сверхъестественного», он будет называться «Долгая дорога домой».

«Сверхъестественное» — фантастический сериал о братьях-охотниках за нечистью Сэме и Дине Винчестерах. Шоу вышло в эфир впервые в 2005 году, его звездами стали актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.

«Сверхъестественное» стал самым долгим фантастическим сериалом в истории американского телевидения. Эрик Крипке создал шоу для канала Warner Bros. TV, прежде чем тот объединился с CBS TV Studios в The CW.

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