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Умер актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50

В Москве в возрасте 78 лет умер актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко. Об этом в твиттере сообщил председатель МГД Алексей Шапошников. Причины смерти Шапошников не уточнил, дата и место прощания с Губенко будут объявлены позже.

Николай Губенко с 1960-х играл в Театре на Таганке, а в 1980-х стал его главным режиссером. После возвращения Юрия Любимова в театр в труппе произошел конфликт. В результате в 1993 году Губенко основал «Содружество актеров Таганки», куда вошла часть актеров Театра на Таганке, желавшая видеть Губенко на посту худрука.

В кино он дебютировал в фильме «Застава Ильича» 1964 года. После этого снялся в более, чем 20 картинах, включая «Подранки», «Мне двадцать лет», «И жизнь, и слезы, и любовь» и других. Губенко срежиссировал около 10 фильмов и написал сценарий более, чем к пяти.

Николай Губенко был последним министром культуры СССР — он занимал эту должность с 1989 по 1991 год. С 1995 года был депутатом Госдумы от КПРФ, а с 2005 года — депутатом Мосгордумы.

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