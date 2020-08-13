В «Яндекс.Еде» появилась опция самовывоза

Пользователи «Яндекс.Еды» из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга теперь могут сэкономит на доставке. В этих городах в приложении сервиса появилась услуга самовывоза, рассказали «Афише Daily» представители компании.

Оформить заказ с самовывозом можно также в приложениях «Яндекс» и «Яндекс.Такси». Сервис подскажет, к какому времени подойти в ресторан и оповестит, если заказ будет готов раньше. Чтобы забрать блюда, нужно назвать сотруднику номер заказа.

Подключить самовывоз могут как новые, так и действующие партнеры «Яндекс.Еды». В будущем такую опцию планируют добавить и в других городах, где работает сервис.

Сейчас с «Яндекс.Едой» сотрудничают 26 тыс. заведений в 130 городах. Осенью 2019 года сервис также появился в Казахстане.