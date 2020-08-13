Берлинский клуб «Бергхайн» на время пандемии превратят в огромное арт-пространство

Легендарный берлинский техно-клуб «Бергхайн» нашел способ обойти жесткие антикоронавирусные ограничения и оживить культурную жизнь в своих стенах. Как пишет The Art Newspaper, на время пандемии помещения клуба превратят в огромное арт-пространство.

9 сентября там откроется выставка «Studio Berlin», на которой представят работы более 80 художников. Среди них Олафур Элиассон, Вольфганг Тильманс, Тасита Дин, Анне Имхоф, Сиприен Гайяр и еще целый ряд как известных, так и начинающих авторов.

Выставка будет мультидисциплинарной — на площади в 3,5 тыс. квадратных метров (на танцполах, в баре Panorama и темных залах клуба) — разместят фотографии, живопись, скульптуры и инсталляции, там будут показывать видео-арт и устраивать перформансы.

Поможет в организации выставки коллекционер современного искусства Кристиан Борос, который владеет галереей в бывшем берлинском бункере. По его словам, проект придумали во время карантина: Борос в течение трех месяцев разговаривал по телефону с художниками, запертыми в самоизоляции, и все они сидели в мастерских и хотели показать свои работы, созданные на карантине.

Посетить «Studio Berlin» можно будет в рамках экскурсионного тура, билеты на который продают онлайн. Экскурсии будут проходить на нескольких языках и с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Пускать будут всех, купивших билет, — таким образом, хоть и только на время пандемии, суровый фейсконтроль «Бергхайна» работать не будет.