На «Винзаводе» пройдет выставка Михаила Цатуряна, посвященная кирпичам

В поп-ап-пространстве Центра современного искусства «Винзавод» в Москве с 13 по 31 августа пройдет выставка «Libertile» художника и промышленного дизайнера Михаила Цатуряна.

В экспозиции 50 работ, посвященных несколько неожиданному арт-объекту — кирпичу как символу всех «кирпичиков», из которых складывается культурный багаж человечества. Среди работ есть в том числе коллажи и интерактивные инсталляции.

«Проект изначально задумывался как эксклюзивный продукт для моих подписчиков в инстаграме. Я хотел придумать очень доступную и эстетскую форму как недорогой билет в элитный мир коллекционирования, и этой формой стал кирпич», — объяснил Михаил Цатурян свой выбор.