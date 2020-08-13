Дэвид Блейн собрался полетать на воздушных шарах. Как в мультфильме «Вверх»!

Фокусник Дэвид Блейн возвращается с новым трюком: 31 августа он несколько часов будет лететь на воздушных шарах — как в мультфильме «Вверх». Это его первый трюк за последние 10 лет.
Все это пройдет в прямом эфире на ютьюбе. Многочасовое лайвстрим-шоу под названием «Вознесение Дэвида Блейна» будет транслироваться на канале фокусника.
Сам Блейн заявил у себя в твиттере, что на подготовку трюка ему понадобилось целое десятилетие. «Давайте поднимем магию на новый уровень», — написал он.
Фокусник вылетит из Нью-Джерси и полетит в сторону Нью-Йорка на нескольких крупных воздушных шарах, наполненных гелием.
В апреле 2019 года Блейн столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии. Двумя годами ранее, в 2017 году бывшая британская модель Наташа Принс также обвинила Дэвида Блейна в изнасиловании. Она заявила, что уличный маг изнасиловал ее летом 2004 года на вечеринке в лондонском особняке в районе Челси.