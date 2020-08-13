Михаил Горбачев заявил о недопустимости оправдания репрессий

Первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал о необходимости указа «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов», подписанного им в 1990 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Горбачева, указ помог бороться с попытками оправдания репрессий, а «отстаивать эти достижения перестройки» необходимо и сегодня.

«Продолжаются попытки оправдать массовые репрессии, объявить преступников «эффективными менеджерами» <…> Снова мы слышим: «время было такое», «лес рубят — щепки летят». Это недопустимо, этому надо давать отпор, и государство, руководство страны должно занять твердую позицию, отвергнуть подобные попытки», — заявил Горбачев.

Горбачев добавил, что к 1990 году многие репрессированные так и не восстановили свое доброе имя — «своего пересмотра ждали тысячи дел, пятно несправедливости не было снято с невинно пострадавших людей». Он заявил, что подписанный им указ позволил назвать репрессии незаконными и противоречащими правам человека.

«Государство должно было наконец назвать вещи своими именами. И это было сделано. <…> После подписания указа процесс реабилитации, фактически приостановленный в 1960 — 1970-е годы, пошел быстрее, тысячи людей узнали, что доброе имя их отцов и матерей восстановлено», — отметил он.

Горбачев также отметил, что репрессии 20-х — 50-х годов основывались на идеологии, которую следовало развенчать. «Окончательно и бесповоротно отказаться от объявления политических противников, несогласных, инакомыслящих «врагами народа», утвердить на деле нормы и принципы правового государства. В этом отношении перестройка была огромным шагом вперед. И мы смогли прийти к тому рубежу, когда повторение подобного стало невозможным», — подчеркнул он.

Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов» 13 августа 1990 года. Репрессии, проводившиеся в перидд коллективизации против крестьян, в документе были признаны «противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека». Всего с 1987 по 1990 годы были реабилитированы более 1 млн человек.