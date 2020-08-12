В летнем кинотеатре «Гаража» покажут фильмы, снятые на пленку

С 16 августа в летнем кинотеатре Garage Screen начнут показывать фильмы, снятые на 35-миллиметровую пленку. Новая рубрика будет называться «Серебряные копии». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Фильмом открытия станет картина Артура Аристакисяна 1994 года «Ладони». Помимо нее, в рамках рубрики покажут драму Александра Сокурова «Мать и сын», новаторский фильм Алена Рене «Хиросима, любовь моя», научно-фантастический эксперимент авангардиста Криса Маркера «Взлетная полоса» и его же ленту «Прекрасный май» о предреволюционном Париже.

«В рубрике «Серебряные копии» Garage Screen впервые показывает фильмы с пленки, возвращаясь к классической природе кино и аутентичному опыту восприятия кино, особенно ценному в период массового перехода кинотеатров, да и самих фильмов, в онлайн», — говорит куратор GarageScreen Евгений Гусятинский.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы пройдут до октября. Купить билеты и посмотреть расписание можно здесь.