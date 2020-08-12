перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Xiaomi представила первый прозрачный телевизор для массового производства 11:45
Дизайн-студия Sila Sveta подала на Дрейка в суд. Тот недоплатил ей 108 тыс. долларов Обновлено в 11:26
Википедия Ученые обнаружили новый вид динозавра — родственника тираннозавров
Ученые обнаружили новый вид динозавра — родственника тираннозавров 10:51
Свыше 900 тыс. человек заразились коронавирусом в России 10:45
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель 10:31
Личные данные сотрудников белорусского ОМОН попали в телеграм 10:12
«Википедия» В Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка к 140-летию Александра Блока
В Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка к 140-летию Александра Блока 9:38
Торговля, транспорт, услуги: Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнений 8:49
В Минске напали на съемочную группу Би-би-си 3:38
Певица Монеточка анонсировала концерты в Москве и Петербурге. На них она представит новый альбом 2:10
«ВКонтакте» запустила приложение для заказа еды 1:44
«вДудь»/YouTube Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам
Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам 0:35
Евросоюз дал оценку выборам в Беларуси и пригрозил санкциями Вчера в 23:48
Увлекательная жизнь безумного города в анимационном клипе «Model Village» от Idles Вчера в 23:44
Apple заключила эксклюзивный контракт со студией Мартина Скорсезе Вчера в 22:46
Google создаст систему оповещения о землетрясениях. Она будет работать на андроид-устройствах Вчера в 22:34
Griff/YouTube Зеркала на пустынных британских пляжах в клипе «Say It Again» от Griff
Зеркала на пустынных британских пляжах в клипе «Say It Again» от Griff Вчера в 21:48
Белорусская милиция освободила спецкора «Медузы» Максима Солопова Вчера в 21:07
Российская вакцина от коронавируса, выставка картин Цоя и другие новости дня Вчера в 20:55 Дайджест
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира Вчера в 20:41
Отключить рекламу

Свыше 900 тыс. человек заразились коронавирусом в России

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:45

В России за сутки выявили 5102 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших в Москве и Свердловской области, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской областях, Красноярском крае, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

Число выписанных по выздоровлению превысило число заразившихся. За сутки выздоровели 7123 человека, за все время — 710298. Умерли 129 пациентов, за весь период — 15 260. Всего в стране зафиксировано 902701 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 20,2 млн человек. Из них свыше 12,5 млн человек выздоровели, около 741 тыс. умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Лидер по числу заражений — США. На страну приходится четверть всех случаев — 5,1 млн, за ней идут Бразилия (3,05 млн), Индия (2,3 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить