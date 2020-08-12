Свыше 900 тыс. человек заразились коронавирусом в России

Больше всего новых заболевших в Москве и Свердловской области, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской областях, Красноярском крае, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.

В России за сутки выявили 5102 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Число выписанных по выздоровлению превысило число заразившихся. За сутки выздоровели 7123 человека, за все время — 710298. Умерли 129 пациентов, за весь период — 15 260. Всего в стране зафиксировано 902701 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 20,2 млн человек. Из них свыше 12,5 млн человек выздоровели, около 741 тыс. умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Лидер по числу заражений — США. На страну приходится четверть всех случаев — 5,1 млн, за ней идут Бразилия (3,05 млн), Индия (2,3 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.