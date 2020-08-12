Торговля, транспорт, услуги: Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнений

Больше всего россиян, рискующих быть уволенными, занято в сферах торговли, бытового обслуживания, услуг, административной работы, а также в транспортной отрасли. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

В то же время логистика, консалтинг, металлургия, топливная и химическая промышленность пострадали менее всего. При этом увольнения грозят 0,4% всех работающих граждан России — это около 217 тыс. человек. В прошлом году потерять работу рисковало гораздо больше людей — порядка 1,6% от всех занятых.

В Минтруде уточнили, что в список предполагаемых к увольнению попадают не только те, кто действительно был уволен, а также трудоустроенные граждане, на которых распространяются технические сокращения, — чей отдел, к примеру, был переименован.

В министерстве добавили, что рынок труда в России постепенно стабилизируется. В июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан.

Однако данные министерства о сокращениях не могут быть полностью достоверными и отражать ситуацию на 100%, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Дело в том, что в кризис многие предприятия не производят процедуру увольнения по всем правилам, согласно которым работника предупреждают за два месяца, а если он не может найти новую работу, еще четыре месяца выплачивают среднюю зарплату.

Многие компании предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон, когда выплачивается выходное пособие и две зарплаты, а дата увольнения назначается через одну-две недели. Иногда работника также заставляют написать заявление об уходе по собственному желанию, угрожая уволить по статье. Такие случае не учитываются в официальной статистике Минтруда.