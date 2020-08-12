Певица Монеточка анонсировала концерты в Москве и Петербурге. На них она представит новый альбом

Певица Монеточка анонсировала в инстаграме выход своего нового альбома ближайшей осенью. Песни с него она исполнит на двух концертах в начале ноября.

3 ноября Монеточка выступит в Москве, на концертной площадке «Известия Hall, а 4 ноября она споет на сцене клуба «Морзе» в Петербурге.