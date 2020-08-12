Певица Монеточка анонсировала концерты в Москве и Петербурге. На них она представит новый альбом

Певица Монеточка анонсировала в инстаграме выход своего нового альбома ближайшей осенью. Песни с него она исполнит на двух концертах в начале ноября.
3 ноября Монеточка выступит в Москве, на концертной площадке «Известия Hall, а 4 ноября она споет на сцене клуба «Морзе» в Петербурге.
Кроме того, певица представила документальный фильм-концерт «21 год на сцене», смонтированный из детских архивов Лизы и записи выступлений в Зеленом театре Парка Горького в июне 2019 года.
На концерте Монеточка исполнила такие свои хиты, как «Нет монет», «Нимфоманка», «Каждый раз», а также представила совместные композиции — «Люди с автоматами» с Noize MC, «Фаина» с группой «На-на» и «На заре» с Игорем Журавлевым из «Альянса».
«Афиша Daily» брала интервью у Лизы Монеточки. Прочитать его можно здесь.