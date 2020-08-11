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Google создаст систему оповещения о землетрясениях. Она будет работать на Android-устройствах

Юлия Онодэра
Вчера в 22:34

Google планирует создать всемирную систему оповещения о землетрясениях, пишет The Verge со ссылкой на главного инженера-программиста Android в Google Марка Стогатиса.

Система будет использовать данные, полученные при помощи устройств на операционной системе Android. Каждое из них станет мини-сейсмометром благодаря установленным акселерометрам, которые реагируют на поворот экрана.

Акселерометры чутки к сейсмическим колебаниям: они распознают первую, более слабую, и вторую, более сильную волны из эпицентра землетрясения. Данные, собранные с тысяч устройств, могут помочь определить землетрясение — и предупредить о нем местных жителей.

Google будет внедрять свою систему постепенно. Сначала компания станет рассылать пользователям предупреждения на основе данных ShakeAlert, и только потом начнет использовать данные смартфонов. Когда смартфоны смогут стать мини-сейсмометрами, не уточняется.

Как отмечают в Google, новая технология будет полезна для регионов, где не установлены полноценные дорогостоящие сейсмометры.

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