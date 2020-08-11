Зеркала на пустынных британских пляжах в клипе «Say It Again» от Griff

«Когда я работала над этим синглом, многие мои подруги боролись с разными психосоматическими проблемами, а я беспокоилась, что не могу им помочь. Песня, фактически, о беспомощной мне, пытающейся успокоить друга, переживающего сложные времена», — рассказала о сингле Griff.

18-летняя певица из Лондона только начинает свой путь в музыкальной индустрии — в прошлом году она, например, выпустила мини-альбом «The Mirror Talk», а в этом году ее номинировали на престижную британскую премию Айвора Новелло как одну из лучших начинающих артисток.