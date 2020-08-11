В сети появился трейлер документального фильма «Вам не убить Дэвида Аркетта», снятого номинантом на премию «Оскар» Дэвидом Даргом и клипмейкером Прайсом Джеймсом.

Фильм рассказывает историю о возвращении актера на ринг после долгих лет перерыва в спорте и сенсационно выигранного в 2000 году чемпионата мира по рестлингу (WCW).