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Перформансы, Ленин и розовый телевизор: в Музее Москвы открылась выставка проектной школы «Каскад»

Илья Голубев
Сегодня в 18:19

В Музее Москвы открылась вторая выставка-фестиваль «≈ всегда кроме когда нет» проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод». На выставке представлены 85 работ участников школы, посмотреть их можно будет до 13 сентября (для тех, кто младше 21 года, — вход свободный).

Экспозиция поделена на 15 разделов: «Искусство действия», «Инсталляция», «Мультимедийная журналистика», «Звуковая среда», «Digital», «Art Language», «Делаем выставку», «Production», «Скульптура и графика», «Арт-кабаре», «Музей и город», а также разделы команды Deaf Teens глухих и слабослышащих подростков и региональных участников.

«Эта выставка лишена каких‑то детских свойств, она выглядит очень профессионально. Когда проект состоялся в первый раз у нас галерее в прошлом году, меня это поразило. Когда это все собралось вместе, это стало выглядеть очень узнаваемо, опасно узнаваемо», — признался ментор школы и основатель галереи современного искусства «Триумф» Дмитрий Ханкин.

Все представленные объекты расположены в зале в случайном порядке и закрыты в лабиринте с прозрачными стенами, несколькими входами, ветвлениями и тупиками — это идея принадлежит участникам школы «Каскад».

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