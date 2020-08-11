Перформансы, Ленин и розовый телевизор: в Музее Москвы открылась выставка проектной школы «Каскад»

В Музее Москвы открылась вторая выставка-фестиваль «≈ всегда кроме когда нет» проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод». На выставке представлены 85 работ участников школы, посмотреть их можно будет до 13 сентября (для тех, кто младше 21 года, — вход свободный).

Экспозиция поделена на 15 разделов: «Искусство действия», «Инсталляция», «Мультимедийная журналистика», «Звуковая среда», «Digital», «Art Language», «Делаем выставку», «Production», «Скульптура и графика», «Арт-кабаре», «Музей и город», а также разделы команды Deaf Teens глухих и слабослышащих подростков и региональных участников.