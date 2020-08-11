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SpaceX построит курорт у своего космодрома в Техасе

Илья Голубев
Сегодня в 17:31

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX построит курорт у своего космодрома в Бока-Чика-Вилледж в штате Техас. Вакансия менеджера по развитию курорта уже появилась на сайте компании.

«Задача SpaceX — разработка революционных космических технологий для заселения людьми других планет. Бока-Чика-Вилледж — новейший космодром для запуска Starship, следующего поколения космических кораблей. SpaceX планирует преобразить этот город в космопорт XX века. Мы ищем талантливого менеджера по развитию курорта, который займется разработкой первого курорта SpaceX от начала и до конца», — говорится в описании вакансии.

У соискателя должна быть степень бакалавра и более пяти лет соответствующего опыта, а заниматься новому сотруднику придется вообще всем, что связано с курортом: от разработки проекта до полного контроля над процессом его строительства.

О проекте Starship стало известно в прошлом году, когда Илон Маск поделился с прессой планами о разработке самого большого космического корабля SpaceX, предназначенного для межпланетных перелетов, — на подобном корабле компания собирается отправить первых колонистов на Марс.

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