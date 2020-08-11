В Индонезии вулкан уже три дня выбрасывает столбы пепла высотой несколько километров

На острове Суматра в Индонезии три дня извергался вулкан Синабунг. В понедельник, 10 августа, он выпустил столб пепла высотой в пять километров, что засняли очевидцы. К счастью, никто не пострадал, однако местные жители были вынуждены покинуть свои дома, засыпанные пеплом и вулканической пылью.

Пострадали три района вокруг вулкана в радиусе примерно до 30 километров, в радиусе 5 километров из‑за пепла дневное небо стало темным, как ночью. Местные власти запретили жителям этих районов и туристам приближаться к вулкану.

Первое за 400 лет извержение Синабунга произошло в 2010 году, после этого с 2013 по 2018 год он выбрасывал пепел и лаву регулярно, за это время погибли более 20 человек. Начиная с прошлой субботы, случилось уже четыре извержения, ученые предупредили, что это только начало, пишет The Jakarta Post.