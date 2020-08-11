Филипп Киркоров сыграет сказочного героя в «Последнем богатыре-3»

Российский поп-певец Филипп Киркоров сыграет в триквеле франшизы «Последний богатырь». Об этом сообщает «Кинопоиск».

Киркоров исполнит роль сказочного героя, который сбежал из своего мира в наш из‑за диктатуры Кощея. Премьера картины запланирована на 2021 год, точная дата не сообщается.

Вместе с певцом в фильме сыграют Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева и Константин Лавроненко. В режиссерское кресло вернется Дмитрий Дьяченко, работавший над оригинальной картиной и ее сиквелом.

«Последний богатырь» — фильм, основанный на русских сказках. В ноябре 2017 года первая часть франшизы собрала почти 1,7 млрд рублей и стала самой кассовой картиной российского производства. За время проката «Последнего богатыря» посмотрело 7,52 млн россиян. После успеха первой части Disney анонсировал продолжение — «Последний богатырь: Корень зла», выпустить который планируют 24 декабря 2020-го.