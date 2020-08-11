HBO снимет документальный фильм о легендарном стендап-комике Джордже Карлине

Кинокомпания HBO Documentary Films совместно с Rise Films и Apatow Productions снимет двухсерийный документальный фильм о легендарном стендап-комике Джордже Карлине. Об этом сообщил Rolling Stone.

Карлин, умерший в 2008 году, был одним из самых узнаваемых и влиятельных комиков США. Он более 130 раз появлялся в популярном The Tonight Show. Документальная лента расскажет о его пути к славе и о влиянии на целые поколения комиков.

Режиссерами картины выступят Джадд Апатоу и Майкл Бонфильо. Также над фильмом будет работать монтажер Джо Бешенковски. Кинематографисты уже работали вместе над лентой «Дзен-дневники Гарри Шендлинга», получившей премию «Эмми».

Продюсерами фильма станут Тедди Лейфер и Джерри Хамза. Когда проект запустится в производство и когда его можно будет увидеть, пока неизвестно.