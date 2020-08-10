Водопады в Австралии начали течь снизу вверх. Это не обман зрения

В австралийском штате Новый Южный Уэльс два водопада начали течь в обратном направлении — снизу вверх. Об этом сообщает Daily Mail.

Водные потоки в городе Бундина, находящиеся на обрыве рядом с Тасмановым морем, обернулись вспять — и это не обман зрения и не иллюзия, а редкое природное явление, называющееся «перевернутые водопады».

Все дело в потоках воздуха большой силы, которые в начале августа достигали в этой области скорости до 70 километров в час и дули по направлению к утесу. Они подхватывали потоки воды с водопадов и вынуждали их «течь» в обратную сторону.