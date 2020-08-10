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Ученые: коровы вылизывают друг друга, чтобы общаться

Илья Голубев
Сегодня в 17:53

Ученые Чили и США выяснили, что коровы в стаде вылизывают друг друга, чтобы поддерживать социальные связи, сообщает издание N + 1 со ссылкой на журнал Frontiers in Veterinary Science.

Исследование провели сотрудники университета Аустраль де Чили и Западного университета медицинских наук в США. Команда ученых в течение шести недель, пять дней в неделю, с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00 наблюдала за поведением коров в выбранном стаде — сначала оно состояло из 21 особи, но постепенно это число увеличили до 38.

Положение коровы в иерархии стада определяли по боданиям — кого из других коров она боднула и сколько раз. После этого ученые смотрели, кто кого вылизывает. Это вылизывание, необходимое для очистки шерсти, называется аллогрумингом.

© Inés de Freslon/Frontiers in Veterinary Science, 2020 год

Оказалось, что чаще всего друг друга вылизывают ровесники (вероятно, это также связано с тем, что коровы росли в стаде вместе), каждая корова лижет тех, кто уже вылизывал ее саму; чаще всех аллогрумингом занимаются особи постарше, а реже всего вылизывали коров высокого ранга в иерархии. При этом отношения в стаде оставались стабильными, даже когда в него запускали новых особей. Разве что новички вылизывали большее число коров, чем те, кто уже был в стаде до них.

Таким образом, активность в вылизывании зависела от возраста особи, ее социального положения в стаде и знакомства с другими — социальные отношения между коровами оказались гораздо сложнее, чем предполагали люди. Ученые надеются, что изучение социального взаимодействия коров позволит сделать их жизнь на фермах более комфортной.

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