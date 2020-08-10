Ученые: коровы вылизывают друг друга, чтобы общаться

Ученые Чили и США выяснили, что коровы в стаде вылизывают друг друга, чтобы поддерживать социальные связи, сообщает издание N + 1 со ссылкой на журнал Frontiers in Veterinary Science.

Исследование провели сотрудники университета Аустраль де Чили и Западного университета медицинских наук в США. Команда ученых в течение шести недель, пять дней в неделю, с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00 наблюдала за поведением коров в выбранном стаде — сначала оно состояло из 21 особи, но постепенно это число увеличили до 38.

Положение коровы в иерархии стада определяли по боданиям — кого из других коров она боднула и сколько раз. После этого ученые смотрели, кто кого вылизывает. Это вылизывание, необходимое для очистки шерсти, называется аллогрумингом.