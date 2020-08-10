Сибирские ученые придумали способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью бактерий

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) придумали способ очищать воду от нефтепродуктов с помощью бактерий, сообщает «РИА Новости». Результаты исследования опубликованы в журнале OP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Ученые придумали основанный на живых бактериях сорбент — небольшие гранулы, способные «переваривать» нефтепродукты. Они помогут не допустить попадания загрязнений в водоемы.

«Данные культуры — живые бактерии, способные «выедать» нефтепродукты. Бактерии помещаются в специальные поры в структуре сорбента, их легко иммобилизовать (погрузить в режим «спячки»), однако при поступлении «еды» в процессе абсорбции нефтепродуктов они активизируются и очищают стоковые воды от опасных примесей», — объяснила доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений СФУ Ольга Дубровская.

Исследование провели на обмывочных водах теплосилового оборудования одной из крупнейших тепловых электростанций в Сибири Красноярский ТЭЦ-2. Университет, занимающийся исследованием, получил заказ от компании, которая готова производить продукт в промышленных объемах.