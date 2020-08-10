Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в байопике о художнике

Американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в грядущем байопике о жизни художника. Об этом Лето рассказал у себя в инстаграме.
«Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в предстоящем фильме о нем. Я так благодарен за эту возможность и взволнован. С днем рождения, Энди. Нам не хватает тебя и твоей гениальности», — написал актер.
День рождения Энди Уорхола прошел 6 августа. Ему бы исполнилось 92 года.
Впервые речь о том, что фронтмен группы 30 Seconds to Mars может исполнить роль легендарного художника, зашла в 2016 году. Предполагалось, что фильм поставит режиссер Теренс Уинтер, в копилке которого есть «Оскар» за сценарий к фильму «Волк с Уолл-стрит».
В марте Джаред Лето вышел из двухнедельной медитации в пустыне и очень удивился тому, как изменился мир, — ведь тогда только начинали вводить карантин из‑за пандемии коронавируса.