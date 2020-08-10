Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в байопике о художнике

Американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в грядущем байопике о жизни художника. Об этом Лето рассказал у себя в инстаграме.

«Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в предстоящем фильме о нем. Я так благодарен за эту возможность и взволнован. С днем рождения, Энди. Нам не хватает тебя и твоей гениальности», — написал актер.