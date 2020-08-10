В России за сутки снова выявили чуть более 5000 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5118 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией. Всего в стране были зарегистрированы 892 654 пациентов с COVID-19, большинство из них уже выписаны.
Больше всего случаев заражения приходится на Москву и Свердловскую область (694 и 179), а также Петербург и Подмосковье (157 и 153). От COVID-19 за последние сутки вылечились 3 259 человек (696 681 за все время), а умерли 70 пациентов с подтвержденным коронавирусом (15 001 за все время).
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 приближается к 20 млн, умерли уже более 730 тыс. пациентов с COVID-19. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (более 5 млн), на втором — Бразилия (3 млн), на третьем — Индия (более 2 млн).