В России за сутки снова выявили чуть более 5000 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5118 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией. Всего в стране были зарегистрированы 892 654 пациентов с COVID-19, большинство из них уже выписаны.

Больше всего случаев заражения приходится на Москву и Свердловскую область (694 и 179), а также Петербург и Подмосковье (157 и 153). От COVID-19 за последние сутки вылечились 3 259 человек (696 681 за все время), а умерли 70 пациентов с подтвержденным коронавирусом (15 001 за все время).