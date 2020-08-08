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Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение Иосифа Бродского

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

Образовательный портал Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, которое вошло в воспоминания писателя Анатолия Наймана — их можно прочитать здесь.

Произведение «Fast-shrift for George L. Klin», написанное на английском языке, посвящено американскому переводчику Джорджу Клайну, который переводил творчество Бродского для англоязычных читателей. Стихотворение написано в 1991 году к 70-летию Клайна.

«Когда Бродский показал мне стихотворение на 70-летие Клайна, перед своим выступлением или после него — может, просто сунул посмотреть, может, спраши­вал моего мнения, — не помню. Но наутро обнаружив листок у себя, вспомнил, что вчера читал его. Через эн лет, сложенный пополам, он всплыл в моем экземпляре «Остановки в пустыне», том самом, надписанном», — рассказал Найман.

Русский перевод ранее неизвестного текста Бродского сделал сам Найман — он считает свой перевод неестественным, поскольку переводить Бродского трудно: «переводить стихи Бродского на русский примерно то же, что из запчастей «роллс-ройса» собирать «запорожец»». К тому же стихотворение полно каламбуров, отмечает писатель.

Он служил в ВВС США,
изучал и учил философии,
переводил меня — как велела душа,
увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.
Нынче ему семьдесят.
Минута большой торжественности!
В семьдесят, ах, в семьдесят
не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,
мысли влечет к безмятежности
и остроте пиков иосемитских,
вдумчивость сменяется легкомыслием.
И безрассудное неприличие
сказать, что в семьдесят ты уж не гож
на страсти и на нагрузки:
гляньте-ка, как переводит наш Джордж
сказанное по-русски.
И так как поместье его Брин-Мор,
то девиз в гербе, понятно, «Бринг Мор!»

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