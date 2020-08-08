Образовательный портал Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, которое вошло в воспоминания писателя Анатолия Наймана — их можно прочитать здесь.

Произведение «Fast-shrift for George L. Klin», написанное на английском языке, посвящено американскому переводчику Джорджу Клайну, который переводил творчество Бродского для англоязычных читателей. Стихотворение написано в 1991 году к 70-летию Клайна.

«Когда Бродский показал мне стихотворение на 70-летие Клайна, перед своим выступлением или после него — может, просто сунул посмотреть, может, спраши­вал моего мнения, — не помню. Но наутро обнаружив листок у себя, вспомнил, что вчера читал его. Через эн лет, сложенный пополам, он всплыл в моем экземпляре «Остановки в пустыне», том самом, надписанном», — рассказал Найман.

Русский перевод ранее неизвестного текста Бродского сделал сам Найман — он считает свой перевод неестественным, поскольку переводить Бродского трудно: «переводить стихи Бродского на русский примерно то же, что из запчастей «роллс-ройса» собирать «запорожец»». К тому же стихотворение полно каламбуров, отмечает писатель.

Он служил в ВВС США,

изучал и учил философии,

переводил меня — как велела душа,

увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.

Нынче ему семьдесят.

Минута большой торжественности!

В семьдесят, ах, в семьдесят

не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,

мысли влечет к безмятежности

и остроте пиков иосемитских,

вдумчивость сменяется легкомыслием.

И безрассудное неприличие

сказать, что в семьдесят ты уж не гож

на страсти и на нагрузки:

гляньте-ка, как переводит наш Джордж

сказанное по-русски.

И так как поместье его Брин-Мор,

то девиз в гербе, понятно, «Бринг Мор!»

