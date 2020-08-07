перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Американского Tik-Tok-блогера обвинили в убийстве соседа ради славы 22:09
В США запустят местный аналог «Евровидения» 21:54
ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств 20:53
Baza: во время Евро в Петербурге можно будет употреблять алкоголь на улице 20:21
Отказ музыкантов выступать в Беларуси, открытие Большого театра и другие новости дня 20:14 Дайджест
Во Флоренции открыли «винные окна». Их придумали еще во время чумы для безопасной продажи вина 19:55
Ученые переименовали 27 человеческих генов. Все потому, что Excel исправлял их на даты 19:51
Пресс-материалы Beat Film Festival и Levi’s представят в августе специальные кинопоказы
Beat Film Festival и Levi’s представят в августе специальные кинопоказы 18:11
Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг 17:44
Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов 17:13
Фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил конкурсную программу. В ней 32 фильма 16:54
Под Норильском случилась еще одна утечка топлива в местную реку 16:37
«Яндекс.Музыка» Песни под гитару: постбард Алена Швец выпустила новый альбом «Королева отстоя»
Песни под гитару: постбард Алена Швец выпустила новый альбом «Королева отстоя» 16:17
Пол Мескаль уходит в отрыв в клипе «Scarlet» от The Rolling Stones 16:09
Представители коренных народов Сибири попросили Илона Маска не покупать продукцию «Норникеля» 16:04
Интригующие танцы и дикие животные в клипе «WAP» от Карди Би и Megan Thee Stallion 15:16
Послушайте впервые опубликованный трек Принса «Cosmic Day» 14:55
kremlin.ru Большой театр откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди
Большой театр откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди 14:42
«Афиша» добавила в свою фильмотеку базу сериалов 13:57
«Школа новых медиа» ищет молодых авторов, которые пишут о культуре 13:15
Отключить рекламу

В США запустят местный аналог «Евровидения»

Илья Голубев
Сегодня в 21:54

В США появится местный аналог музыкального конкурса «Евровидение» (Eurovision Song Contest), он будет называться The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс»), сообщает Variety.

Суть конкурса останется такой же — на нескольких его этапах со своими песнями смогут выступить как сольные исполнители, так и коллективы не более шести человек, а в финале победителя выберут телезрители. Главное отличие — участники будут представлять не страны, а разные штаты.

«Евровидение» было проектом мечты с самого моего детства. Это большая честь — использовать свое знание формата, воссоздать его с нуля и преподнести аудитории, которая совершенно с ним не знакома», — заявил один из авторов проекта Кристер Бьоркман.

Вместе с Бьоркманом «Американовидением» занимается Бен Сильверман, который ранее работал над адаптацией сериала «Офис» и американскими версиями британских шоу «Большой брат» и «Слабое звено». «Я потратил 20 лет, чтобы протолкнуть эту идею», — признался Сильверман.

В этом году «Евровидение» должно было пройти в мае в Роттердаме, но конкурс отменили из‑за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе собиралась представлять группа Little Big с песней «Uno» (на ютьюб-канале конкурса ее клип сразу стал самым популярным). Тем не менее организаторы конкурса все-таки решили показать «домашние» выступления участников на своем ютьюб-канале.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Кристер Бьоркман
Бен Сильверман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить