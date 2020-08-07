В США запустят местный аналог «Евровидения»

В США появится местный аналог музыкального конкурса «Евровидение» (Eurovision Song Contest), он будет называться The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс»), сообщает Variety.

Суть конкурса останется такой же — на нескольких его этапах со своими песнями смогут выступить как сольные исполнители, так и коллективы не более шести человек, а в финале победителя выберут телезрители. Главное отличие — участники будут представлять не страны, а разные штаты.

«Евровидение» было проектом мечты с самого моего детства. Это большая честь — использовать свое знание формата, воссоздать его с нуля и преподнести аудитории, которая совершенно с ним не знакома», — заявил один из авторов проекта Кристер Бьоркман.

Вместе с Бьоркманом «Американовидением» занимается Бен Сильверман, который ранее работал над адаптацией сериала «Офис» и американскими версиями британских шоу «Большой брат» и «Слабое звено». «Я потратил 20 лет, чтобы протолкнуть эту идею», — признался Сильверман.

В этом году «Евровидение» должно было пройти в мае в Роттердаме, но конкурс отменили из‑за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе собиралась представлять группа Little Big с песней «Uno» (на ютьюб-канале конкурса ее клип сразу стал самым популярным). Тем не менее организаторы конкурса все-таки решили показать «домашние» выступления участников на своем ютьюб-канале.