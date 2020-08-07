Фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил конкурсную программу. В ней 32 фильма

В конкурсной программе российского фестиваля короткометражного кино «Короче» примут участие 32 фильма. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля.

В этом году фестиваль пройдет онлайн. Зрители смогут посмотреть все фильмы на «Кинопоиск HD» по подписке с 17 по 23 августа. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Также с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Хоть фестиваль в этом году и проходит онлайн, на родине смотра — в Калининграде — будет несколько оффлайн-показов. На стадионе «Калининград» для этого организуют летний кинотеатр.

Посмотреть полную программу фестиваля и узнать о нем подробнее можно на официальном сайте смотра.

В этом году «Короче» будет проводиться уже в восьмой раз. В 2019-м участников было больше — 37.