«Школа новых медиа» ищет молодых авторов, которые пишут о культуре

«Школа новых медиа» объявила опен-колл — площадка ищет молодых авторов, которые пишут о культуре и хотят реализовать свой проект в сотрудничестве с экспертами. Проект может быть любого формата: лонгрид, интервью, подкаст или ютьюб-шоу, рассказала президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

Заявки принимаются до 13 сентября на почту opencall@winzavod.ru. Для участия нужно снять видео с рассказом о себе и описанием идеи будущего проекта продолжительностью не более минуты. К нему нужно приложить мотивационное письмо объемом до 1800 знаков. Список лаборантов объявят 30 сентября.

Новый проект «Школы» состоит из двух этапов: онлайн-курса и сессии-интенсива в Москве. Его главная цель — научить молодых авторов работать с новыми медиа.

Онлайн-курс пройдет с 1 октября по 15 ноября. Образовательный блок будет состоять из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых представители самых разных медиа: продюсеры телекомпаний, кураторы, ютьюб-блогеры, критики и редакторы.

По завершении курса эксперты «Школы» отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии-интенсива. На ней участники вместе с экспертами доработают свои проекты, пройдут дополнительный курс лекций и мастер-классов, а также смогут опубликовать материалы о своих работах на ресурсах «Винзавода» и партнеров «Школы». Узнать подробнее о курсе можно здесь.

«Школа новых медиа» — спецпроект «Лаборатории журналистики», реализуемой в рамках направления «Винзавод.Образование». «Лаборатория» существует с 2017 года, и за пять сезонов в ней приняли участие более 70 человек.