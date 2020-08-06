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Twitter начал помечать аккаунты СМИ, контролируемых государством

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

Социальная сеть Twitter начала помечать аккаунты СМИ, которые якобы связаны с руководством той или иной страны, пишет Bloomberg.

Пока нововведение коснулось медиа пяти стран: США, Великобритании, России, Китая и Франции. Отметки «государственное СМИ» получат те издания, телеканалы и радиовещатели, которые, по мнению Twitter, контролируются государством при помощи финансирования, «прямого или косвенного политического давления, а также контроля над производством и распространением».

Также Twitter пометит аккаунты главных редакторов СМИ и политиков, которые занимаются иностранными делами. При этом никаких специальных маркировок не будет у аккаунтов медиа, которые при госфинансировании ведут независимую редакционную политику.

«Мы считаем, что это важный шаг: когда люди будут видеть аккаунт, в котором обсуждаются геополитические вопросы из другой страны, они буду понимать его национальную принадлежность и станут более осведомлены о том, кого он представляет», — сказали в Twitter.

Как отмечает «Медиазона», спецмаркировка уже появилась в твиттер-аккаунте главреда Russia Today Маргариты Симоньян, агентства ТАСС и МИД России. При этом у твиттера «Радио Свобода», финансируемого США, ярлыка нет.

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