В Башкортостане задержали экоактивистов, препятствующих вырубке леса на шихане Куштау

В Башкортостане полицейский и сотрудники ОМОН задержали, по меньшей мере, семерых экоактивистов, которые препятствовали вырубке леса на шихане (одиночной горе или холме) Куштау. Об этом сообщил «ОВД-инфо» со ссылкой на одного из задержанных.

По словам молодого человека по имени Руслан Нуртдинов, его самого и его друзей задержали, хотя они не участвовали в природоохранной акции.

«Мы с ребятами приехали за 300 километров прогуляться на Куштау. Увидели ситуацию, что тут очень много полицейских и активистов, которые защищают гору. У нас на глазах одного активиста увезли, мы стали задавать вопросы, и нас тоже задержали», — рассказал он.

Помимо Руслана Нуртдинова, в Ишимбайский РОВД увезли Ревенера Шаехова, Вадима Нуртдинова, Тимура Нуртдинова, Рузину Мухамеджанову, Байраса Габидуллина и Венера Кинзябаева. При этом для Мухамеджановой это уже повторное задержание — ей вменяют статью о самоуправстве.

Эту же статью, по информации «МБХ медиа», вменяют также Вадиму Нуртдинову, Тимуру Нуртдинову, Ревинеру Шаехову, Байрасу Габидуллину и Венеру Кинзябаеву. Габидуллина, Кинзябаева и Руслана Нуртдинова также обвиняют в неповиновении требованиям полиции.

По информации задержанных, на шихане Куштау продолжаются задержания. Как сообщают в группе «Сохраним Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау», там работают около 60 силовиков.