В Австралии появилось приложение для распознавания пауков и змей

Австралийские разработчики выпустили приложение, которое умеет распознавать разные виды пауков и змей и определять, насколько они опасны для человека, сообщает CNet.

Пока что не известно, как много видов пауков и змей определяет приложение, а запущено оно в тестовом режиме — установить его можно здесь.

Приложение может распознавать пауков и змей с разного расстояния и разных ракурсов, но у его создателей недостаточно ресурсов для полноценной работы искусственного интеллекта, способного на такое, поэтому они запустили проект Critterpedia, чтобы пользователи загружали туда свои фотографии пауков и змей и помогали таким образом собирать необходимую базу.

«Используя прорывную технологию, Critterpedia поможет людям лучше понять или осознать наше непонимание дикой природы. Мы предоставляем инструменты и возможности, необходимые для обучения и положительных изменений», — считает основатель проекта Ник Скарс.

Создатели приложения считают, что оно поможет спасти жизни людей и животных. В Австралии живут более 150 видов змей и примерно 2400 видов пауков, многие из которых могут быть опасны (кстати, австралийские пауки очень большие, некоторые могут быть длиннее 20 сантиметров).