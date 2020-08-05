В России выявили 5204 новых случая коронавируса

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Петербурге, Иркутской и Ростовской областях.

В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 7555 человек, за все время — 669 026. Умерли 139 пациентов, за весь период — 14 490. Всего в стране зафиксировано 866 627 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 18,5 млн человек. Более 11,1 млн из них выздоровели, свыше 700 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,7 млн), на втором — Бразилия (2,8 млн), на третьем — Индия (1,9 млн).