В сети появился фрагмент фильма «Сделано в Италии» с Лиамом Нисоном

В эпизоде герой Нисона разговаривает в ресторане со своим сыном, роль которого исполняет Майкл Ричардсон , о популярном приложении для знакомств Tinder, романтике первой встречи и начале отношений.

В сети появился фрагмент фильма «Сделано в Италии», главную роль в котором сыграл британский актер Лиам Нисон .

Режиссером картины выступил актер Джеймс Д’Арси, для него фильм станет полнометражным дебютом. Он же написал сценарий комедии о приезде отца и сына в итальянскую глубинку, где они планируют восстановить и продать старый семейный особняк.

Картина выйдет на экраны 7 августа. Можно ли будет посмотреть ленту в России, пока неизвестно. Трейлер фильма можно увидеть здесь.