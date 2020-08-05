Google Play Music перестанет работать в октябре. Его заменит YouTube Music

Приложение Google Play Music окончательно перестанет работать в октябре. Его заменит YouTube Music, сообщили в официальном блоге YouTube.

В Новой Зеландии и ЮАР Google Play Music прекратит свою работу раньше, чем на остальных рынках — в сентябре. При этом перенести плейлисты с одного сервиса на другой пользователи смогут вплоть до декабря 2020 года. Для переноса музыкальной библиотеки нужно воспользоваться инструментом переноса или Google Takeout.

С конца августа пользователи больше не смогут приобретать и предзаказывать музыку или загружать ее и скачивать из Google Play Music через Music Manager.

Google сообщила о замене сервиса Google Play Music на YouTube Music в мае 2020 года. YouTube Music можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку за 169 рублей в месяц. Подписчики платной версии Google Play Music автоматически получат продление своей подписки на YouTube Music Premium.