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Следствие не нашло заказчика уголовного дела против Голунова

Семён Гудошников
Сегодня в 15:49

Следователи не смогли установить человека, который заказал уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, следствие до сих пор считает мотивом подброса наркотиков полицейскими «продвижение по службе и корыстные убеждения». Версия о наличии заказчика рассматривалась в ходе расследования, но в окончательном обвинении не фигурирует ни заказчик, ни неустановленное лицо в качестве него.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в районе Цветного бульвара. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили в анализах журналиста следов наркотиков, и его дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Против полицейских, задержавших журналиста, возбудили уголовные дела. Один из подозреваемых — Денис Коновалов — дал признательные показания, заявив, что подкинул наркотики по указанию своего начальника Игоря Ляховца, который сейчас также проходит по делу в качестве обвиняемого.

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