В Нижегородской области запретили обшивать учреждения культуры сайдингом

В Нижегородской области запретили обшивать сайдингом учреждения культуры. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

«Ремонт в государственных учреждениях, подведомственных региональному Министерству культуры, должен проводиться без использования материалов, нарушающих уникальную архитектуру и самобытность территории. В числе таких материалов — сайдинг», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что такое решение было принято из соображений пожарной безопасности. Другой целью приказа является сохранение исторического облика исторических зданий.

В 2019 году году «Афиша Daily» поговорила с командой фонда «Внимание», который занимается поиском денег и координирует усилия активистов, чтобы восстанавливать старинные двери, фасады, вывески и здания по всей России — в том числе достаточно часто от обшивки сайдингом. Прочитать материал можно здесь.