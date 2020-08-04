GSPD выпустил клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам»

Давид GSPD выпустил клип на свой хит 2017 года «Я тебя никогда не отдам мусорам». Посмотреть видео можно на ютьюб-канале артиста.

Режиссером клипа выступил Егор Сальников, а за музыкальную основу взяли «панк-версию» трека. «Именно в таком виде она звучала на последних многотысячных концертах GSPD в столицах: с живыми инструментами и неподдельным панк-задором», — рассказали «Афише Daily» представители музыканта.

Клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам» решили снять после того, как она прозвучала в российской комедии «Смотри как я» Егора Сальникова. «Трек настолько удачно совпал с настроением и сюжетом фильма, что создатели картины и команда артиста решили воплотить эту связь в отдельной видеоработе», — пояснили представители артиста.

В музыкальном видео кадры из картины Сальникова перемежаются с параллельной сюжетной линии, в которой снялся GSPD. Съемки оригинальных сцен проходили в помещениях заброшенного полицейского участка в Алтуфьево.

GSPD — музыкальный проект Давида Деймура, существующий с 2016 года. Его последний на данный момент альбом — «Музло» — вышел в августе 2019-го. Посмотреть клип на песню «Заряженный» с альбома можно здесь.