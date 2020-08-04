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GSPD выпустил клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:29

Давид GSPD выпустил клип на свой хит 2017 года «Я тебя никогда не отдам мусорам». Посмотреть видео можно на ютьюб-канале артиста.

Режиссером клипа выступил Егор Сальников, а за музыкальную основу взяли «панк-версию» трека. «Именно в таком виде она звучала на последних многотысячных концертах GSPD в столицах: с живыми инструментами и неподдельным панк-задором», — рассказали «Афише Daily» представители музыканта.

Клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам» решили снять после того, как она прозвучала в российской комедии «Смотри как я» Егора Сальникова. «Трек настолько удачно совпал с настроением и сюжетом фильма, что создатели картины и команда артиста решили воплотить эту связь в отдельной видеоработе», — пояснили представители артиста.

В музыкальном видео кадры из картины Сальникова перемежаются с параллельной сюжетной линии, в которой снялся GSPD. Съемки оригинальных сцен проходили в помещениях заброшенного полицейского участка в Алтуфьево.

GSPD — музыкальный проект Давида Деймура, существующий с 2016 года. Его последний на данный момент альбом — «Музло» — вышел в августе 2019-го. Посмотреть клип на песню «Заряженный» с альбома можно здесь.

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