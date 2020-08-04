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Опубликовано новое видео задержания Джорджа Флойда

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:39

Издание Daily Mail опубликовало видеозапись задержания Джорджа Флойда, сделанную на видео-регистратор одного из полицейских. Как пишут CNN и NBC News, это — то самое видео, которое демонстрировалось в суде 15 июля.

На видео попали несколько минут задержания, предшествующие смерти Флойда 25 мая в Миннеаполисе — она наступила от удушья после того, как полицейский наступил ему коленом на горло и провел в таком положении порядка 8 минут; последними словами Флойда были « Я не могу дышать».

Ролик показывает, как полицейские останавливают Флойда, угрожают ему пистолетом (сам он был безоружен, о чем несколько раз предупредил их) и вытаскивают из автомобиля, а потом ведут в патрульную машину. На протяжении всего видео афроамериканец кричит «Я не плохой человек» и «Я ничего не сделал».

На видео видно, что Флойд препятствовал тому, чтобы полицейские поместили его в машину: он кричал, плакал, уговаривал офицеров отпустить его, просил не запускать его в автомобиль, жалуясь на клаустрофобию.

Ролик сделан бывшими полицейскими Александром Куэнгом и Томасом Лейном. Их обвинили в причастности к убийству Флойда вместе с офицерами Дереком Шовеном и Ту Тао — они задержали Флойда из‑за подозрения о том, что он оплатил пачку сигарет поддельной банкнотой.

После этого в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.

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