Опубликовано новое видео задержания Джорджа Флойда

Издание Daily Mail опубликовало видеозапись задержания Джорджа Флойда, сделанную на видео-регистратор одного из полицейских. Как пишут CNN и NBC News, это — то самое видео, которое демонстрировалось в суде 15 июля.

На видео попали несколько минут задержания, предшествующие смерти Флойда 25 мая в Миннеаполисе — она наступила от удушья после того, как полицейский наступил ему коленом на горло и провел в таком положении порядка 8 минут; последними словами Флойда были « Я не могу дышать».

Ролик показывает, как полицейские останавливают Флойда, угрожают ему пистолетом (сам он был безоружен, о чем несколько раз предупредил их) и вытаскивают из автомобиля, а потом ведут в патрульную машину. На протяжении всего видео афроамериканец кричит «Я не плохой человек» и «Я ничего не сделал».