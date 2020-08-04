Росстат: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Самый большой уровень бедности среди детей, живущих в многодетных семьях, — 49,4%. Также за чертой бедности находились 40,6% детей из малообеспеченных сельских семей. При этом доля детей, живущих за чертой бедности, почти в два раза превышает общероссийский показатель. В 2018 году за чертой бедности находились (включая детей) 12,6% россиян.

Денежный доход в малоимущих семьях составлял в 2018 году в среднем 7500 рублей в месяц на одного человека. Почти половину (48,6%) расходов составляли траты на еду. Около 90% малоимущих семей не могли себе позволить купить товары длительного пользования вроде смартфона, холодильника или стиральной машины.

Данные о детской бедности за 2018 год — самые актуальные. Подобная статистика публикуется с задержкой в два года, и влияние пандемического кризиса на уровень детской бедности можно будет оценить только в 2022 году.

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, показатель детской бедности в 2020 году неизбежно вырастет. Но благодаря антикризисным мерам правительства, социальная часть которых была направлена в основном на семьи с детьми, лавинообразного роста детской бедности удастся избежать.