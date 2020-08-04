В России за сутки выявили 5159 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 7878 человек, за все время — более 661 тыс. Умерли 144 пациента, за весь период — 14 351. Всего в стране зафиксировано 861 423 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 18,2 млн человек. Более 10,9 млн из них выздоровели, свыше 693 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,7 млн), на втором — Бразилия (2,75 млн), на третьем — Индия (1,85 млн).